Djokovic knackt nächsten Federer-Rekord

Ohne den Schläger in die Hand zu nehmen, löste Novak Djokovic am Mittwoch das Semifinal-Ticket in Wimbledon und knackte den nächsten Rekord von Legende Roger Federer.

Der 37-jährige Serbe profitierte von einer Aufgabe des Australiers Alex de Minaur. Der Weltranglisten-Neunte musste aufgrund einer Hüftverletzung passen. Djokovic wie Federer zum 13. Mal im Semifinale Djokovic hingegen steht zum 13. Mal in Wimbledon im Halbfinale. Der Rekord-Grand-Slam-Champion egalisierte damit die Bestmarke des Schweizers Roger Federer. Am Freitag kämpft der "Djoker" gegen den Sieger der Viertelfinal-Partie Taylor Fritz (USA-13) - Lorenzo Musetti (ITA-25) um den Final-Einzug. Das Ziel ist natürlich das Finale und Grand-Slam-Sieg Nummer 25. Mit einem weiteren und dem damit 8. Triumph in Wimbledon könnte der Serbe auch bei der Anzahl der Wimbledon-Turniersiege mit Federer gleichziehen. Im anderen Halbfinale krachen der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ESP-3) und Sinner-Bezwinger und Ex-US-Open-Sieger Daniil Medwedew (RUS-5) aufeinander.